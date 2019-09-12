شكرا لقرائتكم خبر عن خلال ساعات.. كيم كاردشيان تحصد ملايين الدولارات.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كيم كاردشيان جمعت الكثير من المال فى الساعات الأولى من إطلاقها خط تصميمات "SKIMS Solutionwear" الخاص بالملابس الداخلية، فقد أشار موقع "TMZ" أن المنتجات تم بيعها فى غضون دقائق من طرحها مباشرة يوم الثلاثاء.

وتقول مصادر لموقع "TMZ" إن أرقام مبيعات اليوم الأول غير مسبوقة لماركات الملابس الداخلية، وهو ما أهل كيم لكسب ملايين الدولارات فى ساعات معدودة.