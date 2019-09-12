شكرا لقرائتكم خبر عن خلال ساعات.. كيم كاردشيان تحصد ملايين الدولارات.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كيم كاردشيان جمعت الكثير من المال فى الساعات الأولى من إطلاقها خط تصميمات "SKIMS Solutionwear" الخاص بالملابس الداخلية، فقد أشار موقع "TMZ" أن المنتجات تم بيعها فى غضون دقائق من طرحها مباشرة يوم الثلاثاء.
وتقول مصادر لموقع "TMZ" إن أرقام مبيعات اليوم الأول غير مسبوقة لماركات الملابس الداخلية، وهو ما أهل كيم لكسب ملايين الدولارات فى ساعات معدودة.
كانت هذه تفاصيل خبر خلال ساعات.. كيم كاردشيان تحصد ملايين الدولارات.. اعرف التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.