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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
تعرض الفنان السعودي خالد سامي، لوعكة صحية استلزمت نقله المستشفى.
وأعلن الكاتب المسرحي مشعل الرشيد، نقل الفنان الكبير بمستشفى الحرس الوطني بالعاصمة السعودية الرياض، وطالب جمهوره بالدعاء له.
وكان خالد سامي قد نقل منذ 3 أشهر للمستشفى، ليخرج بعد تعافيه، إلا إنه نقل أمس للمستشفى، بينما أعلن صديقه الفنان محمد الكنهل أن حالته الصحية مستقرة.
الفنان خالد سامي من مواليد 1961، شارك بعدد كبير من الأعمال، أبرزها "سيلفي"، "طاش ما طاش"، "ابن الأرندلي"، "الساكنات في قلوبنا"، وغيرها.
كانت هذه تفاصيل خبر الفنان خالد سامي يتعرض لوعكة صحية.. وصديقه يعلن تطورات الحالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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