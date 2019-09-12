نيللي كريم لـ"أحمد فهمي وهنا الزاهد": مبروك يا ولاد"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: نشرت الفنانة نيللي كريم، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة للفنان أحمد فهمي والفنانة هنا الزاهد، من حفل زفافهما. وكتبت في تعليقها على الصورة: "مبروك ليكم يا ولاد، سعيدة جدا ليكم، ربنا يحميكم. يذكر أن أحمد وهنا احتفلا بزفافهما أمس بحضور عدد كبير من الأصدقاء نجوم الوسط الفني، بعد عام واحد من إعلان ارتباطهما.

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