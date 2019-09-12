شيكو ونيللي والسعدني..نجوم الفن يهنئون أحمد فهمي وهنا الزاهد بزفافهما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

هنأ عدد من نجوم الفن، الفنانة هنا الزاهد والفنان أحمد فهمي، على زفافهما الذي أقيم ليلة أمس، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

ونشر الفنان عمر مصطفى متولي، عبر حسابه الرسمي بإنستجرام، صورة "سيلفي" جمعته بالعروسين، وعلق: "مبروك فهمي وهنا".

بينما علق الفنان أحمد السعدني، عبر حسابه بإنستجرام: "ألف مبروك يا حبايبي، ربنا يسعدكم يارب".

كما شارك الفنان محمد جمعة، جمهوره بصورة تجمعه بالفنان عمرو عبدالجليل، والفنان ياسر جلال، من حفل الزفاف، وعلق: "من فرح أحمد فهمي، وهنا الزاهد، مبروك".

ونشرت الفنانة نيللي كريم، صورة للعروسين عبر حسابها بإنستجرام، وعلقت: "ألف مبروك يا شباب، سعيدة من أجلكم، حفظكم الله".

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بينما شاركت الفنانة إيمي طلعت زكريا، جمهورها عبر حسابها الرسمي بإنستجرام، صورة تجمعها بالعروس، وعلقت: "ربنا يسعدك يا حبيبتي".

ونشر الفنان محمد أنور، صورة تجمعه بالفنان أحمد عز، والفنان محمد عبدالرحمن، وعلق: "من فرح أحمد فهمي، وهنا الزاهد، مبروك".

كما شارك الفنان شيكو، جمهوره بصورة تجمعه بالعريس أحمد فهمي، على حسابه بإنستجرام، وعلق عليها: "مبروك يا فخري".

كذلك علق الفنان كريم عفيفي، على صورة جمعته بالعروسين، قائلا: "ألف مبروك هنا الزاهد وأحمد فهمي".

كما نشرت الفنانة ويزو، مجموعة صور من حفل الزفاف، وعلقت: "ألف مليون مبروك أحمد فهمي وهنا، مبروك يا أحلى عرايس، وربنا يتمملكوا بخير وهنا وسعادة، بحبكم".