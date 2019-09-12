محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
نشرت مصممة الأزياء ريم العدل، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة لها برفقة والدها المنتج الكبير محمد العدل.
وكتبت ريم: "أحلى واحد في العالم، ربنا ما يحرمني منك ولا من وقفتك جنبي يا حبيبي".
ريم العدل مصممة أزياء شهيرة، شاركت في عدد كبر من الأعمال السينمائية والتلفزيونية، منها فيلم "الضيف" ومسلسل "واحة الغروب".
كانت هذه تفاصيل خبر رسالة ريم العدل لوالدها المنتج محمد العدل: "أحلى واحد في العالم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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