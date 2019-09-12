الجمعة.. جنازة المخرج اللبناني سيمون أسمر

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
رحل عن عالمنا مساء أمس الأربعاء، "صانع النجوم" المخرج الكبير سيمون أسمر، عن عمر يناهز 76 عاما، بعد صراع مع المرض.
وأعلنت عائلته أن جثمان المخرج الراحل ينقل من مستشفى رزق صباح غدِ الجمعة 13 سبتمبر، وتقام الصلاة على جثمانه في الثالثة مساء، بكاتدرائية مارجرجس المارونية، بالعاصمة اللبنانية بيروت.
بعدها ينقل جثمانه لبلدة غزير، حيث يوارى الثرى بمدفن عائلته، وتتقبل أسرته العزاء ابتداء من يوم السبت الموافق 14 سبتمبر، في صالون كاتدرائية مارجرجس ببيروت، من العاشرة صباحا وحتى السادسة مساء.
المخرج الكبير هو صاحب فكرة برنامج "استوديو الفن"، الذي تخرج منه عدد كبير من نجوم لبنان أبرزهم ماجدة الرومي، وائل كفوري، نوال الزغبي.
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