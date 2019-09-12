فيديو| محمد رمضان يقود سيارة رولز رويس في دبي

محمد اسماعيل - القاهرة - لقاهرة - الخليج 365: نشر الفنان محمد رمضان، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" فيديو يجمعه بشقيقه ومدير أعماله محمود رمضان. وظهر رمضان في الفيديو في سيارة رولز رويس ذهبي، في دبي. يُذكر أن رمضان شارك في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "زلزال"، من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج إبراهيم فخر.

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