محمد عبدالرحمن من حفل زفاف فهمي وهنا: "فرحة عيلة الشحات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نشر الفنان محمد عبدالرحمن "توتا"، عبر حسابه الرسمي بإنستجرام، صورة من حفل زفاف أحمد فهمي، وهنا الزاهد، الذي أقيم ليلة أمس، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وعلق: "فرحة عيلة الشحات، نأسف لمنظر ضحكتي، بس ربنا يفرح قلبنا كلنا، مبروك يا فهمي يا خويا إنت وهنوني حبيب قلبي".

وأقيم حفل زفاف أحمد فهمي وهنا الزاهد، أمس الأربعاء، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بحضور حشد كبير من نجوم الفن.