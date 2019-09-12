محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
نشر الفنان محمد عبدالرحمن "توتا"، عبر حسابه الرسمي بإنستجرام، صورة من حفل زفاف أحمد فهمي، وهنا الزاهد، الذي أقيم ليلة أمس، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.
وعلق: "فرحة عيلة الشحات، نأسف لمنظر ضحكتي، بس ربنا يفرح قلبنا كلنا، مبروك يا فهمي يا خويا إنت وهنوني حبيب قلبي".
وأقيم حفل زفاف أحمد فهمي وهنا الزاهد، أمس الأربعاء، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بحضور حشد كبير من نجوم الفن.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد عبدالرحمن من حفل زفاف فهمي وهنا: "فرحة عيلة الشحات" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.