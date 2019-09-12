شريف إدريس يحيي ذكرى وفاة إسماعيل عبدالحافظ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
أحيا الفنان شريف إدريس، ذكرى وفاة المخرج الكبير إسماعيل عبدالحافظ، ونشر صورة عبر صفحته بفيسبوك، من كواليس أحد الأعمال التي جمعتهما.
وعلق: "ذكرى وفاة الأب الروحي، الله يرحمك يا عم إسماعيل، مفتقدك بجد".
المخرج الكبير إسماعيل عبدالحافظ، من مواليد 15 مارس 1941، له عدد من أهم الأعمال في تاريخ الدراما العربية، أبرزها "أرابيسك"، "ليالي الحلمية"، "جمهورية زفتى"، ورحل عن عالمنا في 13 سبتمبر 2012.
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