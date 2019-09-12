تراند اليوم : صدمة.. فنان شهير يقتل زميلته المخرجة بعد ممارسة الجنس معها (صور)



في مفاجاة صادمة، قام فنان شهير بقتل زميلته المخرجة الشابة، بعد ممارسة الجنس معها.

"الآن أنا أتسوق واشتري الفساتين والأحذية وقابلت شخصًا مهمًا ربما سأذهب لأتناول القهوة معه وسآخذ طفلي معي، لذلك لم أستطع البقاء طويلا".. رسالة نصية أرسلها الممثل البريطاني كيريل بيلوروف صاحب الـ32 عامًا، لصديقته المخرجة لوريلين جارسيا بيرتاو البالغة من العمر 34 عامًا، حتى تسنح له الفرصة تنفيذ جريمته وقتلها داخل منزله.

وفي التفاصيل، قتل الممثل البريطاني كيريل بيلوروف صاحب الـ32 عامًا صديقته المخرجة لوريلين غارسيا بيرتاو البالغة من العمر 34 عامًا في منزله، بعد ممارسة الجنس معها.

حيث قام كيريل بخنق المخرجة الشابة حتى توفيت وربط رجليها ويديها ووضعهما خلف ظهرها ثم وضع جثتها في أكياس القمامة ودفنها وهي عارية من دون أي قطعة قماش في الجزء الخلفي من شقتها بلندن حسب صحيفة "ميرور" البريطانية.

وبعد أن انتهى الممثل من جريمته أخذ هاتف القتيلة وشاهد أفلاما إباحية عليه، كما أرسل الممثل رسالة من هاتف لوريلين لإحدى صديقاتها وقال: "لن أتوقف عن رؤيتك أجمل وأغلى سيدة وأفضل صديقة".

بعد أيام تم اكتشاف الجريمة بعد أن اختفت الضحية ولم تذهب لعملها فتوجت الشرطة الى شقتها ليجدوا الجثة مخنوقة برباط وتم تحليل الحمض النووي وما زالت المحاكمة مستمرة





