نانسي عجرم عن قرار اعتزال إليسا: له عواقب وخيمة.. وهذا سببُ اعتذار كاظم وتامر!

أكّدت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم أن بعض المقرّبين منها عاتبها بسبب عدم تعليقها على قرار الفنانة إليسا اعتزال الغناء، كما تعرّضت للانتقاد من البعض الآخر، لافتةً إلى أنها لم تُعلّق لأنها متأكدة أن الأخيرة ستتراجع عن قرارها. وأضافت نانسي عجرم أن إليسا، ربما تكون كتبت تغريدة اعتزالها للغناء وهي في حالة عصبية، مشددةً على أن كلمة الاعتزال لها عواقب وخيمة. وأوضحت النجمة اللبنانية في تصريحات صحفية، أنه لا ينبغي على إليسا أن تُعلن مثل هذا القرار الصعب والمفاجئ في الوقت الراهن، خاصةً أن لديها جمهورًا كبيرًا، مردفةً: “أعتبر قرار اعتزال الفن رفضًا لنعمة رب العالمين، خاصةً عندما يأتي من فنانة محبوبة مثل إليسا، التي تُحسن اختيار الأغاني الجميلة”.

وعن مقارنة نجوميتها بزميلتها إليسا في مصر، قالت نانسي إن مكانتها في مصر تغيّرت للأفضل خلال السنوات الماضية، مشيرةً إلى أنها لم تتراجع كما يردّد البعض، مستطردةً أنها لا تفكر بطريقة أن إليسا تخطّت نجوميتها لدى الجمهور المصري والعكس لأنها لا تفكر بمثل هذا الأسلوب. وتابعت نانسي عجرم أن لديها طريقة تتّبعها في عملها، فهي لا تعمل بهدف إلغاء أحد، كما أنه لا يُمكن لأحد أن يلغيها، مبينةً: “مما لا شك فيه أن إليسا محبوبة في مصر ولها جمهورها وأنا كذلك”. من جانب آخر، كشفت نانسي للمرة الأولى عن أسباب خروج كاظم الساهر وتامر حسني من لجنة تحكيم برنامج المواهب “ذا فويس كيدز” بموسمه الجديد، موضحةً أن اعتذار كاظم الساهر جاء بسبب التعب وأنه أراد الخلود للراحة قليلًا، في حين أن تامر حسني أجرى مفاوضات مادية مع Mbc ولكنهما لم يتفقا في النهاية. وبشأن دخول زميلين جديدين معها إلى لجنة تحكيم البرنامج وهما اللبناني عاصي الحلاني والمصري محمد حماقي، قالت إن العلاقة معهما ممتازة، واصفةً عاصي الحلاني باللطيف والمرح، أما محمد حماقي فيُحب الأطفال كثيرًا.

وعن موقفها من تخفيض Mbc لأجور النجوم في برامج المواهب التي تنتجها، بيّنت أن المفاوضات بالنسبة لها كانت مع مدير أعمالها، منوهةً: “بالنسبة لي أنا أحب الأطفال كثيرًا، وأي عمل يطرح عليّ يخصهم لن أتردد في المشاركة فيه”. وأشارت إلى أنها من الأشخاص الذين يتصرفون بعفوية أثناء البرنامج ولا تتصنّع التمثيل، لأنها لا تستطيع أن تُخفي مشاعرها، مضيفةً أن التمثيل يكون في مشاهد الكليبات التي تصورها أما حياتها اليومية فلا تستدعي أسرارًا أو تمثيلاً. يُذكر أن إليسا صدمت مُتابعيها بإعلان اعتزال الألبومات الغنائية، مُشبهةً الوسط الفني بـ”المافيا” إذْ قالت في تغريدة نشرتها عبر تويتر، إنها تُحضر حاليًا لألبومها بكثير من الحب والعاطفة والسبب أنه سيكون الأخير بمسيرتها الفنية، كونها لا تستطيع أن تكون مُنتجةً في وسط يشبه عصابات المافيا.