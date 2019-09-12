نشرت المطربة شمس الكويتية صوراً لها عبر صفحتها الرسمية على انستجرام، وهي بإطلالة جديدة. وعلقت شمس الكويتية على صورتها ببعض الكلمات البسيطة، وقالت: ‫”أخبروا ذلك الذي فارقني منذ ثلاثة أعوام وستة أشهر وثمانية أيام وأربع ساعات وواحد وعشرون دقيقة.. أنني نسيته تماماً”. وأثارت شمس الجدل بتعليقها على صورتها ، وتسائل متابعيها عن الشخص الذي تقصده. وارتدت شمس الكويتية فستانا شفافا باللون الذهبي، بأكمام طويلة، وعليه بعض الخيوط الذهبية المنسدلة.

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كانت هذه تفاصيل خبر رسالة غامضة من شمس الكويتية تثير الجدل: “أخبروه أنني نسيته تماماً !” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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