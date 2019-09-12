سيمون أسمر يُفارق الحياة بعد صراع مع المرض!

تُوفي المخرج اللبناني سيمون أسمر، الملقّب بـ”صانع النجوم”، مساء الأربعاء، وذلك بعد صراع مع المرض عن عُمر ناهز الـ76 عامًا. وأعلن الإعلامي اللبناني نيشان عن وفاة أسمر داخل العناية المركزة بأحد مستشفيات العاصمة اللبنانية بيروت، وتحديدًا في منطقة الأشرافية، وذلك من خلال تغريدة نشرها عبر “تويتر”. وكتب نيشان، قائلًا: “اتّصلت بي السيدة تريز البستاني وأبلغتني أن الاستاذ سيمون أسمر توفّي قبل لحظات رحمه الله”.

وتحوّل موقع التغريدات “تويتر” إلى دفتر عزاء حيث نعى الجمهور المخرج اللبناني الراحل، كما قدّم فنانون ومشاهير أحر التعازي لعائلة سيمون أسمر. وكان أسمر يتلقّى العلاج داخل غرفة العناية المركّزة منذ عدة أيام لم يُسجل خلالها أي تحسُّن ملحوظ يُذكر، بعد تعرضه لانتكاسة صحية تتعلّق بالمسالك البولية وسرطان البروستات، كما أنه يعاني من بعض المضاعفات التي أصابت الكلى، علمًا بأنه سبق وأن خضع لعملية زراعة كلية قبل سنوات، حسبما أكّدت مصادر مقرّبة. يُذكر أن المخرج اللبناني من أبرز الشخصيات التي اكتشفت عددًا من النجوم في عالم الغناء، وذلك من خلال برنامجه الشهير استوديو الفن والذي كان بداية عدد من مشاهير الغناء في لبنان.