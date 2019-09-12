أعرب الفنان عمرو يوسف عن سعادته بنجاح فيلم (ولاد رزق 2) وما حققه من أصداء جماهيرية طيبة وإيرادات عالية.
وقال يوسف - في تصريحات صحفية اليوم الخميس - "إن نجاح الجزء الثاني للفيلم بشكل كبير يعود لحبكته الدرامية، حيث حدث تطور كبير في أحداث الجزء الثاني عن الأول، وهذا ما لاحظه الجمهور وتحدث عنه سواء في مشاهد الأكشن أو التسلسل الدرامي للعمل".
وأضاف أن ما ساهم في خروج الشخصيات الموجودة بالعمل بهذا الشكل هو المجهود الذي بذله
كما أكد يوسف أن هناك مخاطرة في تقديم سلاسل وأجزاء جديدة من عمل فني واحد، ولذلك لابد أن تكون محسوبة لأن الجمهور يعي تماما إذا كانت هناك ضرورة لتقديم أجزاء جديدة أو بالفعل ستكون مجازفة.
وتدور أحداث الجزء الثاني من الفيلم بعد مرور 3 سنوات من انتهاء الجزء الأول، حيث يحاول الإخوة الأربعة بشتى الطرق الحفاظ على العهد الذي قطعوه على أنفسهم بالابتعاد عن حياة السرقة والجريمة، لكن حدثا واحدا يطرأ على حياتهم يغير كل ذلك، ويدخلهم في عوالم جديدة عليهم، ويضعهم في مواجهات شديدة الخطورة مع عدد من المجرمين المحترفين.
يشارك في بطولة (ولاد رزق 2) أحمد عز، أحمد الفيشاوي، أحمد داوود، كريم قاسم، خالد الصاوي، نسرين أمين، وعدد كبير من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل، إياد نصار، وباسم سمرة، تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.
كانت هذه تفاصيل خبر عمرو يوسف يكشف أسباب نجاح فيلم "ولاد رزق 2" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.