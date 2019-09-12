عمرو يوسف يكشف أسباب نجاح فيلم "ولاد رزق 2"

أعرب الفنان عمرو يوسف عن سعادته بنجاح فيلم (ولاد رزق 2) وما حققه من أصداء جماهيرية طيبة وإيرادات عالية.

وقال يوسف - في تصريحات صحفية اليوم الخميس - "إن نجاح الجزء الثاني للفيلم بشكل كبير يعود لحبكته الدرامية، حيث حدث تطور كبير في أحداث الجزء الثاني عن الأول، وهذا ما لاحظه الجمهور وتحدث عنه سواء في مشاهد الأكشن أو التسلسل الدرامي للعمل".

وأضاف أن ما ساهم في خروج الشخصيات الموجودة بالعمل بهذا الشكل هو المجهود الذي بذله

فريق العمل كله والانسجام والتلاحم بينهم، مشيرا إلى أن فكرة تقديم عدة أجزاء من عمل فني واحد لا يعتبر أمرا سيئا طالما أن العمل المختار أفكاره متميزة ومناسبة وتسمح بذلك.كما أكد يوسف أن هناك مخاطرة في تقديم سلاسل وأجزاء جديدة من عمل فني واحد، ولذلك لابد أن تكون محسوبة لأن الجمهور يعي تماما إذا كانت هناك ضرورة لتقديم أجزاء جديدة أو بالفعل ستكون مجازفة.وتدور أحداث الجزء الثاني من الفيلم بعد مرور 3 سنوات من انتهاء الجزء الأول، حيث يحاول الإخوة الأربعة بشتى الطرق الحفاظ على العهد الذي قطعوه على أنفسهم بالابتعاد عن حياة السرقة والجريمة، لكن حدثا واحدا يطرأ على حياتهم يغير كل ذلك، ويدخلهم في عوالم جديدة عليهم، ويضعهم في مواجهات شديدة الخطورة مع عدد من المجرمين المحترفين.يشارك في بطولة (ولاد رزق 2) أحمد عز، أحمد الفيشاوي، أحمد داوود، كريم قاسم، خالد الصاوي، نسرين أمين، وعدد كبير من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل، إياد نصار، وباسم سمرة، تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.