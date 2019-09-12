تفاصيل الدورة الـ 12 لـ"سماع الدولى" بالأعلى للثقافة

يعقد الفنان انتصار عبدالفتاح، رئيس ومؤسس مهرجان سماع الدولى للإنشاد والموسيقى الروحية، مؤتمراً صحفياً للإعلان عن تفاصيل بدء المهرجان فى دورته الـ 12المقرر انطلاقها فى الفترة من 21- 27 سبتمبر الجارى لعام 2019، والدول المشاركة والمكرمين وأماكن العروض وضيف شرف المهرجان، وذلك يوم الأحد الموافق 15 سبتمبر الجارى بالمجلس الأعلى للثقافة، فى تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا.

يقام المؤتمر بحضور الدكتور هشام عزمى الأمين العام للمجلس ورئيس دار الكتب والوثائق، ود.هبة يوسف رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، ود. فتحى عبدالوهاب رئيس صندوق التنمية الثقافية بالإضافة الى حشد كبير من القيادات، و تحت رعاية د. إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، وبالتعاون مع وزارتى الآثار والسياحة متمثلة فى الهيئة العامة

للتنشيط السياحى.ويقول "عبدالفتاح" لقد تحقق الحلم وأصبحت الفكرة واقعاً ملموساً، وأصبح للمهرجان مكانة وسمعة دولية كبيرة تزداد عاماً بعد عام، مؤكداً أن هذه الدورة تشهد حضوراً فاعلاً من بلدان وثقافات مختلفة جاؤوا جميعاً لينشدوا معاً معزوفة السلام على أرض مصر الحبيبة, يهدف المهرجان للتعرف على فنون وثقافات الشعوب المختلفة لفن السماع والتراث الدينى بأشكاله المختلفة فى العالم أجمع للتأكيد على جوهر الأديان والمحبة والتسامح والسلام والتواصل الإنسانى بين شعوب العالم.