شاهد .. لمن أهدت هنا الزاهد بوكيه الورد بحفل زفافها ؟

كتب امير فتحي في الخميس 12 سبتمبر 2019 12:53 مساءً - نشرت الصفحة الرسمية لبرنامج ” عرب وود “عبر موقع ” إنستجرام ” مقطع فيديو من حفل زفاف الفنانة ” هنا زاهد ” والفنان ” أحمد فهمي ” الذي أقيم يوم أمس بحضور عددا كبيرا من نجوم الفن والإعلام .

وتظهر هنا الزاهد بمقطع الفيديو أثناء إهدائها لبوكيه الورد الخاص بالعروس لشقيقتها الصغرى ” فرح ” ورفضها رميه لأصدقائها بعد اصطفافهم خلفها لالتقاط البوكيه .

وتفاعل عدد كبير من المتابعين على مقطع الفيديو الذى لاقى تداولا على مواقع التواصل الإجتماعي .

Advertisements

كما انتشر أيضا على مواقع التواصل الإجتماعي وخاصة موقع ” إنستجرام ” مقطع فيديو آخر لرقص هنا وشقيقتها فرح وهي تحمل البوكيه على أنغام أغنية ” يا بنات ” للفنانة اللبنانية نانسي عجرم .