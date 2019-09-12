كتب امير فتحي في الخميس 12 سبتمبر 2019 12:53 مساءً - نشرت الصفحة الرسمية لبرنامج ” عرب وود “عبر موقع ” إنستجرام ” مقطع فيديو من حفل زفاف الفنانة ” هنا زاهد ” والفنان ” أحمد فهمي ” الذي أقيم يوم أمس بحضور عددا كبيرا من نجوم الفن والإعلام .
وتظهر هنا الزاهد بمقطع الفيديو أثناء إهدائها لبوكيه الورد الخاص بالعروس لشقيقتها الصغرى ” فرح ” ورفضها رميه لأصدقائها بعد اصطفافهم خلفها لالتقاط البوكيه .
وتفاعل عدد كبير من المتابعين على مقطع الفيديو الذى لاقى تداولا على مواقع التواصل الإجتماعي .
كما انتشر أيضا على مواقع التواصل الإجتماعي وخاصة موقع ” إنستجرام ” مقطع فيديو آخر لرقص هنا وشقيقتها فرح وهي تحمل البوكيه على أنغام أغنية ” يا بنات ” للفنانة اللبنانية نانسي عجرم .
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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. لمن أهدت هنا الزاهد بوكيه الورد بحفل زفافها ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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