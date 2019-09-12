شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. الفنان عمار العزكي يطلق أغنية للمنتخب اليمني والان مع التفاصيل

أطلق الفنان عمار العزكي اعنية جديدة للمنتخب اليمني لكرة القدم. وسميت الاغنية بـ" يماني يماني واذا قالو الفخر قلنا يماني" وقال أنها مهداه منه إلى المنتخب اليمني". وقد نشر العزكي تغريده على حسابه في تويتر :"واحنا معك يا منتخبنا" بعد أن نشر الأغنية بالتزامن مع مباراته ضد منتخب السعودية الليلة البارحة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. الفنان عمار العزكي يطلق أغنية للمنتخب اليمني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.