أغنية “3 دقات” تحقق رقمًا قياسيًا جديدًا

متابعة بتجـــــــــــرد: حققت أغنية “3 دقات” للفنان المصري “أبو” أرقاماً قياسية على يوتيوب منذ اطلاقها في العام 2017.

فقد حصدت حتى الآن أكثر من نصف مليار مُشاهدة على يوتيوب، بعد عامين فقط على إطلاقها.

ووفق صحيفة “الوطن”، باتت “3 دقات” أول أغنية مصرية تحصد هذه النسبة وخلال فترة وجيزة، كذلك ترجمت الى أكثر من نسخة عالمية.

لمشاهدة فيديو أغنية “3 دقات”: