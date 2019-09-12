وفاة الموسيقي والرسام الأميركي دانييل جونستون

متابعة بتجـــــــــــرد: توفّي الموسيقي والرسام الأميركي دانييل جونستون الذائع الصيت في مجال الروك البديل الأربعاء عن 58 عاماً، بحسب ما كشف شقيقه ووكيل أعماله ديك جونستون لوكالة “فرانس برس”. وكان المغني والملحّن والمؤلف والفنان التشكيلي قد أدخل مرّات عدة المستشفى في الأشهر الأخيرة بسبب مشاكل في الكليتين. إشارة الى أنّه كان يهوى منذ صغره الرسم والعزف على الغيتار وعلى البيانو، وعندما كان مراهقاً، كان يسجّل مؤلفاته الخاصة ويتبادلها مع أصدقاء موسيقيين.

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