هنيدي ومصطفى شعبان وحلا شيحة في حفل زفاف هنا الزاهد وأحمد فهمي

حرص عدد من نجوم ونجمات الفن على حضور حفل زفاف الفنان أحمد فهمي والفنانة هنا الزاهد، والذي يقام حاليا بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة.

وحضر الحفل الفنانون محمد هنيدي، ومصطفى شعبان، وكريم عبد العزيز، وعماد زيادة، وحلا شيحة، والمنتج أحمد السبكي، وعلي ربيع، وآيتن عامر، وأشرف زكي، وغيرهم.



وكان أحمد فهمي وهنا الزاهد وجها الدعوة لعدد كبير من نجوم الفن لحضور حفل الزفاف، وحرصا على إقامته قبل انطلاق الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، وقبل أن يسافر النجوم إلى مدينة الجونة خلال الأيام المقبلة لحضور فعاليات المهرجان.

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