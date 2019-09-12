خطوبة تامر عاشور وملكة جمال الكون 2019

فى حفل عائلى، احتفل الفنان تامر عاشور بخطوبته على دارين حلمي ملكة جمال الكون لعام 2019. وستتم إقامة حفل زفاف ضخم قبل نهاية العام لكل الأصدقاء والأقارب. يعيش تامر حالة من السعادة والتألق خلال هذه الفترة علي المستوى العملي بنجاح ألبومه الأخير "أيام" وبدء تنفيذ مشروعات غنائية كبيرة، وأيضا على المستوى الشخصي بتتويج قصة حبه بالخطوبة. قد يهمك ايضاً: سارة الطباخ تتعاقد مع تامر عاشور وتتولى إدارة أعماله تامر عاشور يطرح كليب أغنية من غير ما أحكيلك

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