أكرم حسني يهدي أحمد فهمي وهنا زاهد أغنية من تأليفه في زفافهما

أهدى الفنان أكرم حسني، أغنية قام بتأليفها وغنائها بمناسبة زفاف أحمد فهمي وهنا الزاهد، وقدمها خلال حفل الزفاف الذي يقام حاليا بإحدى فنادق القاهرة. وتفاعل أحمد فهمي وهنا الزاهد والحضور مع الأغنية بشكل كبير، وشاركوا الفنان أكرم حسني الغناء. وحرص عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع على الحضور من بينهم الإعلامية مني الشاذلي، محمد عبد الرحمن، الإعلامي عمرو الليثي، لبلبة، مصطفى شعبان، علاء مرسي، محمود عبد المغني، أشرف عبدالباقي، كريم عبد العزيز ويوسف الشريف. Advertisements قد يهمك ايضاً: محمد ثروت يكشف موعد زفاف أحمد فهمي وهنا الزاهد إيمي طلعت زكريا تهنئ هنا الزاهد قبل زواجها من أحمد فهمي

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