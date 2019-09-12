شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جنازة و عزاء سيمون اسمر .. دفن الجثمان غدا الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى المخرج اللبنانى الكبير سيمون اسمر ، أمس الأربعاء، عم عمر ناهز 76 عاما بعد صراع مع المرض، وأعلنت أسرة الراحل عن موعد الجنازة والعزاء.

وينقل جثمان الراحل من المستشفى فى الساعة 9 صباحاً من يوم الجمعة 13 الحالى، ويقام قداس الجنازة فى 3 عصرا فى كاتدرائية مار جرجس المارونية -بيروت، ثم ينقل جثمانه إلى بلدة غزير، حيث يوارى الثرى فى مدفن عائلته.

وتقبل التعازى قبل الدفن وبعده ويوم السبت 14 الجارى فى صالون كاتدرائية مار جرجس المارونية – بيروت من 10 صباحاً إلى 6 مساء ويوم الأحد 15 الجارى فى صالون كنيسة السيدة الحبشية - غزير من 10 صباحاً.

يذكر أن المخرج اللبنانى الكبير الراحل سيمون اسمر تخرج من مدرسته وهى "ستوديو الفن"، كبار نجوم الأغنية اللبنانية والعربية بدءاً من ماجدة الرومى ووليد توفيق وراغب علامة وعاصى الحلانى ونوال الزغبى مرورا بوائل جسار ووائل كفورى وإليسا والراحلة سوزان تميم ورويدا المحروقى نهاية بميريام فارس وعلاء زلزلى وزياد برجى، وغيرهم من نجوم الأغنية اللبنانية الذين حققوا انتشارًا واسعًا ونجاحًا كبيرًا بمختلف أنحاء الوطن العربى.