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كيفين هارت يغادر المستشفى بعد إجراء عملية جراحية نتيجة حادث سيارة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خرج الممثل العالمى كيفن هارت اليوم من المستشفى بعد إجراء عملية فى الظهر، إثر حادث سيارة تعرض له السبت الماضى فى مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

ومن المقرر أن يواصل كيفين هارت مراحل العلاج بأحد مراكز التأهيل والعلاج الطبيعى عقب إجراء العملية الجراحية التى أجراها أسفل الظهر نتيجة الصدمة وانقلاب السيارة.

وكان كيفن هارت قد تعرض لحادث سيارة فى لوس أنجلوس وتم نقله لأحد المستشفيات لإصابته بجروح فى الظهر، ووفقاً لدوريات الطرق السريعة فى كاليفورنيا.

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وذكر التقرير أن السائق جاريد بلاك فقد السيطرة على السيارة وارتطم بأحد السدود، والذى أصيب إصابات بالغة، وأكدت الدورية أنه كان طبيعيا وقت الحادثة ولم يكن تحت تأثير الكحوليات.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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