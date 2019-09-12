شكرا لقرائتكم خبر عن كيفين هارت يغادر المستشفى بعد إجراء عملية جراحية نتيجة حادث سيارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خرج الممثل العالمى كيفن هارت اليوم من المستشفى بعد إجراء عملية فى الظهر، إثر حادث سيارة تعرض له السبت الماضى فى مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

ومن المقرر أن يواصل كيفين هارت مراحل العلاج بأحد مراكز التأهيل والعلاج الطبيعى عقب إجراء العملية الجراحية التى أجراها أسفل الظهر نتيجة الصدمة وانقلاب السيارة.

وكان كيفن هارت قد تعرض لحادث سيارة فى لوس أنجلوس وتم نقله لأحد المستشفيات لإصابته بجروح فى الظهر، ووفقاً لدوريات الطرق السريعة فى كاليفورنيا.

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وذكر التقرير أن السائق جاريد بلاك فقد السيطرة على السيارة وارتطم بأحد السدود، والذى أصيب إصابات بالغة، وأكدت الدورية أنه كان طبيعيا وقت الحادثة ولم يكن تحت تأثير الكحوليات.