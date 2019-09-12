هيئة الأمر بالمعروف تعود من جديد في السعودية في واقعة أثارت الجدل

كتب امير فتحي في الخميس 12 سبتمبر 2019 11:49 صباحاً - انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي مؤخرا مقطع فيديو لشاب سعودي يلقب ب ” الصخرة ” يتحدث به عن عودة وجود دوريات تابعة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مدينة مكة المكرمة .

ويظهر ” الصخرة ” في مقطع الفيديو وهو يروي الموقف الذي تعرض له يوم الثلاثاء الماضي حيث اعترض طريقه رجالا من الهيئة وبدأوه يسألوه اسئلة حول أداء الصلاة واتهموه بالتخلف عن أدائها .

ثم قاموا بتوقيفه حتى اليوم الثاني ودخوله السجن ووضع السلاسل في أقدامه ليتم عرضه على النيابة العامة التي قامت بإخلاء سبيله بعد ذلك .

واعترض الصخرة على ما تعرض له حيث قال إنه في الأصل كان ذاهبا لأداء الصلاة ولكن بعد اعتراض دورية الهيئة له حصل التشابك مع رجال الهيئة والتي وصفه أحدهم بالمتشبه بالكفار ليتطور الأمر ويتم إيقافه ومصادرة هواتفه .

وطالب الصخرة في مقطع الفيديو من وزير الداخلية الأمير ” عبدالعزيز بن سعود بن نايف ” التدخل لإنصافه في القضية التي واجهها وإنه على حد قوله تم حبسه بدون تهمة بالإضافة إلى المعاملة التي تعرض لها من جانب رجال الهئية والأسلوب المنفر في النصح أو الحديث من جانبهم .

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ولم تعلق هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الحادثة بتأكيدا أو نفيها .

ووجد مقطع الفيديو تداولا كبيرا على مواقع التواصل الإجتماعي وأطلق هاشتاج ” الهيئة تعتدي على الصخرة ” .

يذكر أن رجال الهيئة في السابق كانوا يجوبون شوارع المملكة للتأكد من إغلاق المحلات التجارية وقت الصلاة وتوجه الناس إلى المساجد .. ومنع تشغيل الموسيقى ومنع الاختلاط بين الرجال والنساء وتوقيف المخالفين لتلك الأمور .

إلا أن هيئة الأمر بالمعروف كانت قد غابت عن الساحة عقب تقليص صلاحياتها ومنعها من توقيف الأشخاص منذ عام 2016 .