فن ومشاهير

اكتشاف كوكب صالح للحياة خارج المجموعة الشمسية

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ريهام عسل 0 تبليغ

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كتب امير فتحي في الخميس 12 سبتمبر 2019 11:49 صباحاً - أعلنت صحيفة ” الديلي ميل ” البريطانية عن اكتشاف مجموعة من باحثي جامعة لندن البريطانية لكوكب خارج المجموعة الشمسية في حدث يعد الأول في التاريخ .

ويبعد الكوكب عن الأرض بمسافة تقدر 110 سنوات ضوئية .. ويبلغ ضعفي حجم الأرض و8 أضعاف كتلتها .

ويحتوي الكوكب الذي أطلق عليه إسم ” k2-18b ” على ماء وغلاف جوي ودرجة حرارة مناسبة لدعم الحياة .

وتعد مدة السنوات على هذا الكوكب أقصر بكثير من الأرض والتي تبلغ 33 يوما فقط .. ويرجع ذلك إلى وقوع الكوكب في في مدار أقرب إلى الشمس مقارنة بالأرض .

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وكان قد تم رصد هذا الكوكب لأول مرة عام 2015 بواسطة مركبة الفضاء ”  kepler ”  التابعة لناسا إلا إنها لم تستطيع رصد سوى بعض العوامل الأساسية مثل المسافة وكتلة الكوكب ودرجة حرارة السطح فقط ولم يكن اكتشف وجود بخار الماء في الغلاف الجوي بعد .

وقال الدكتور ” إنجو والدمان ” أحد الباحثين : ” لا نعرف كمية المياه الموجودة ولكن البيانات تخبرنا بأن هناك غلافا جويا وماء هناك ” .

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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