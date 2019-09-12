شاهدوا.. انهيار والدة هنا الزاهد وشقيقتيها في زفافها

كتب امير فتحي في الخميس 12 سبتمبر 2019 11:49 صباحاً - شهد حفل زفاف الفنانة المصرية هنا الزاهد على النجم أحمد فهمي لقطات إنسانية مؤثرة للممثلة الشابة وأسرتها.

هنا ظهرت في مقطع فيديو تتوسط والدتها وشقيقتيها نور وفرح، حيث ترقص العروس مع أسرتها على أنغام أغنية الفنان المصري مدحت صالح «بنتي»، لتتفاجأ هنا بانهيار والدتها وشقيقتيها وخاصة الصغرى نور تأثراً وفرحاً بزفاف هنا وسط تصفيق حاد من الحضور.



عدد كبير من نجوم ومشاهير مصر حرصوا على حضور حفل الزفاف، ومن أبرزهم، كريم عبدالعزيز وزوجته، أحمد عز، علي ربيع، مصطفى خاطر، أكرم حسني، أشرف عبدالباقي، دنيا سمير غانم، أحمد مالك، اللاعب أحمد حسن، الإعلامية منى الشاذلي، الإعلامي عمرو الليثي، محمود عبدالمغني، محمد عبدالرحمن، يوسف الشريف، روجينا، شيكو، هشام ماجد، وغيرهم.

يُذكر أن هنا الزاهد احتفلت بخطبتها لأحمد فهمي أغسطس 2018، وذلك بعد أشهر على انفصال الأخير عن زوجته السابقة منة حسين فهمي.

من ناحية أخرى، شاركت هنا الزاهد، زوجها، أحمد فهمي بطولة مسلسل «الواد سيد الشحات» أمام الفنان المصري محمد عبدالرحمن، وذلك خلال المارثون الرمضاني الماضي.