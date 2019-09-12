سوسن بدر.. لظروفها الصحية تعتذر عن “الجونة”

متابعة بتجـــــــــــرد: أعلنت الفنانة سوسن بدر، عبر بيان صحافي، نشرته عبر حسابها الشخصي على موقع الصور “إنستجرام”، اعتذارها عن المشاركة كعضو لجنة تحكيم للأفلام الطويلة، في الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي.

وأوضحت بدر أن الاعتذار يأتي عقب إجرائها جراحة دقيقة في مفصل الركبة، وبناء على تقارير الأطباء التي نصحتها بضرورة الالتزام بالراحة التامة.

وقالت سوسن بدر في بيانها “يؤسفني إعلان اعتذاري عن المشاركة في لجنة تحكيم مهرجان الجونة لهذه الدورة، مع كل شكري وأمنياتي للمهرجان والقائمين عليه بالنجاح والتوفيق”.

وكان القائمون على مهرجان الجونة، قد أعلنوا خلال المؤتمر الصحافي للمهرجان، أن لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة تتضمن الممثلة سوسن بدر، بينما تتضمن لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة مصممة الملابس ناهد نصرالله، ويرأس المخرج مروان حامد لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة، التي تتضمن الممثلة التونسية درة زروق.

يذكر ان النجمة سوسن بدر، رغم مشوارها الفني الطويل المميز، فانها ومنذ أطلقت خصلات شعرها الابيض من دون أن تخشى هاجس العمر كأي فنانة، جلب لها توهجاً اعلامياً والتقطت لها جلسات تصوير للعديد من المجلات، آخرها كانت في زي فرعوني إلى جانب نفرتيتي التي تشبهها في الملامح.