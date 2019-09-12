“لا كاسا دي بابيل” يستكمل نجاحاته في موسمه الثالث

متابعة بتجـــــــــــرد: منذ عرض الموسم الاول من المسلسل الاسباني La casa de papel “لا كاسا دي بابيل” في عام 2017، الذي عرف بـ”بيت من ورق أو بيت المال”، ولكنه اشتهر عالميا بـ”البروفيسور” حقق نجاحا كبيرا حول العالم واستكمل المسلسل نجاحه في الموسم الثاني، حيث بلغ عدد المشاهدات نحو 140 مليونا، كما حصد جائزة أيمي، وتبدأ قصة المسلسل في الموسمين الأول والثاني التي ترويها إحدى البطلات وهي “طوكيو”، التي تحكي لنا أكبر وأغرب عملية سرقة قد تعرفها في حياتك، بقيادة شخص يُدعى “البروفيسور”، كما تُعرفنا على أفراد المجموعة والمهارة التي يتميز بها كل منهم لتبدأ احداث المسلسل بصوت طوكيو حيث تقوم مجموعة من اللصوص بالسطو (مجموعة البروفيسور) على مصلحة سك العملة الأسبانية، وذلك لتنفيذ أشد عملية سرقة إحكامًا في تاريخ أسبانيا، ناجحين في نهب 2.400 مليون يورو وأخذ هذه الأموال معهم.

الموسم الثالث 2019

كما نقلت شبكة نتفلكس عن موقع ترندينغ ان مسلسـل “بيت من ورق” أو “البروفيسور” في موسمه الثالث حصل على تقييم 8.8 من 10 على موقع التقييمات الشهير IMDB، ونصح موقع ترندينغ بمشاهدة المسلسل لانه من افضل المسلسلات التي قدمت، خصوصاً في موسمه الثالث، وتدور قصة المسلسل في موسمه الثالث في اطار شيق وغامض ومثير، إذ يتناول هروب جماعة البروفيسور الى جزيرة معزولة بعد تهريبهم النقود، حيث تقوم الشرطه بملاحقتهم الى الجزيرة وتبدأ أحداث القصة بالمطاردة والتخفي الشيقة، والمسلسل من إنتاج شبكة Antena3 (أنتينا تريس) الأسبانية عام 2017، واشترت حقوق بثه شبكة نتفلكس. وهو من خراج أليكس بينا، وبطولة كل من أورسولا كوربيرو، ألفارو مورتي، بيدرو ألونسو، إيتزيار إيتونو، باكو توس.

جائزة إيمي

توج مسلسل La Casa de Papel في عام 2018 في موسمه الثاني بجائزة إيمي الدولية، في فئة أفضل عمل درامي خلال النسخة 46 لحفل توزيع هذه الجوائز، التي تكرم أفضل البرامج التلفزيونية التي تم إنتاجها وإذاعتها خارج الولايات المتحدة، وكان المسلسل الاسباني يتنافس في فئته مع ثلاثة مسلسلات أخرى هي: Urban Myths من بريطانيا، وUm Contra Todos البرازيلي، وInside Edge الهندي. وقال مبتكر المسلسل اليكس بينا: هذه آخر محطة في عام مدهش وشيء لم نكن نحلم به.

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أغنية bella ciao

حازت اغنية bella ciao ومعناها “وداعاً أيتها الجميلة” المصاحبة للمسلسل اعجاب الجميع، والتي عشقها كل متابعي المسلسل، في الواقع هذه الأغنية ليست جديدة بل غنتها المقاومة الإيطالية التي تشكلت ضد النازيين أثناء الحرب العالمية الثانية، وتعتبر من التراث، لذلك في إحدى الحلقات وصف البروفيسور عملية السرقة بأنها أشبه بالمقاومة، ولهذا السبب فإن الأغنية المصاحبة لأغلب الأحداث هي أغنية bella ciao.

كسر الاحتكار الأميركي

بعد سنوات طويلة أكد مسلسل La Casa De Papel الأسباني، الذي وضع الدراما الأسبانية على الخريطة العالمية، وقدم لنا كيفية ارتكاب الجريمة الكاملة والإفلات من الشرطة بنجاح، توليفة شديدة المتعة من الدراما والإثارة والتشويق والغموض، نجحت نجاحًا باهرًا أجبر منتجي المسلسل على إنتاج جزء ثان وثالث منه، بعدما كانت الخطة هي موسم واحد فقط مُكون من 15 حلقة طويلة، وهي الحلقات التي قامت شبكة نتفلكس بتقسيمها إلى موسمين ليصل عددها إلى 22 حلقة متوسطة الطول، الامر الذي ادى الى كسر احتكار صناع السينما الاميركية على انتاج وعرض افلام الاثارة والتشويق والمتعة، ليفتح المجال أمام الجميع لعرض ما لديهم من تشويق وغموض وليكون النجاح والشهرة للأفضل.