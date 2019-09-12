مليون غور لـ ماجد المهندس!

متابعة بتجـــــــــــرد: تخطت أغنية النجم ماجد المهندس الجديدة “غور” المليون مشاهدة بعد أسبوع على طرحها عبر قناة شركة “روتانا” على موقع “يوتيوب” الشهير. الأغنية من كلمات واحد، ألحان وتر وتوزيع رأفت، وأطلقها المهندس عبر المتاجر الرقمية الكبرى وصفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي. تجدر الإشارة إلى أن هذه لا تعتبر أوّل أغنية يطلقها ماجد المهندس في الفترة الأخيرة الماضية، حيث يقدّم لجمهوره أغنيات جديدة بين الحين والآخر في استراتيجية فنيّة مميّزة يتّبعها منذ سنوات. Advertisements لمشاهدة فيديو أغنية “غور”:

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