نادين نسيب نجيم: “من عاب ابتلى”

متابعة بتجــــــــــــرد: انتقدت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم الأشخاص الذين تحملهم عداوة أحدهم إلى الإساءة إليه، والتعرض لكرامته وسمعته.

وكتبت نادين عبر حسابها على موقع “تويتر”: “احفظ لسانك عن أعراض الناس فالاستطالة في أعراضهم مُهلِكة، واحذر أن تحملك عداوة أحد على أن تطلق لسانك في عرضه، فمن عاب ابتلى”.

تغريدة نادين نسيب نجيب تفاعل معها عدد كبير من متابعيها عبر موقع التدوينات القصيرة الشهير في العالم حيث أيدّ معظمهم كلماتها من خلال التعليقات التي انهالت عليها طيلة الساعات الأخيرة الماضية.

على صعيد آخر، بدأت نادين التحضيرات لمسلسلها الرمضاني المقبل مع فريق عمل ضخم بإشراف لمى الصبّاح وبمشاركة المخرج فيليب أسمر الذي سيتولى مهمة الإخراج والكاتبين بلال شحادات ونادين جابر والمعالجة الدرامية فرح شيا.

ومن المعروف أن نادين نسيب نجيم خاضت السباق الرمضاني الماضي بمسلسل “خمسة ونص” إلى جانب قصي خولي، والعمل من تأليف إيمان سعيد وإخراج فيليب أسمر.