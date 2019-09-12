نيكول سابا في ليلة استثنائية بالأكاديمية الألمانية

متابعة بتجـــــــــــرد: تستعد النجمة اللبنانية نيكول سابا لإحياء حفل غنائي كبير في مصر خلال الموسم الحالي بتاريخ 19 أيلول/سبتمبر الجاري في الأكاديمية الألمانية في المنيا الجديدة. ومن المقرر أن تقدّم نيكول خلال الحفل باقة من أجمل أغنياتها القديمة والجديدة ومنها “براحتي”، “طبعي كده”، “قررت”، “كنت فحالي”، “يا شاغلني بيك” وغيرها. وكانت نيكول سابا قد انشغلت خلال الفترة الماضية بالعمل على أغنية جديدة، من المقرر أن تطرحها قريبًا عبر المتاجر الرقمية الكبرى، وبحسب مصادر خاصة بموقعنا ستحمل مفاجأة كبيرة لجمهورها لتعوّض عن فترة غيابها عنهم.

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