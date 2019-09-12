براءة نيمار من تهمة الاغتصاب؟

متابعة بتجــــــــــرد: ذكرت شرطة ولاية ساو باولو البرازيلية أن “ناجيلا تريندادي” التي ادعت على نجم كرة القدم نيمار بتهمة الاغتصاب، تواجه اتهامات بالغش والافتراء والابتزاز.
واتهمت تريندادي اللاعب البرازيلي بالاغتصاب في أيار الماضي في فندق في باريس، الا ان الادعاء أسقط التهمة لعدم كفاية الأدلة ونشرت الشرطة في بيان رسمي ان زوج تريندادي اتهمها بالغش.
ونفى لاعب باريس سان جرمان التهمة، خصوصا وان شركات رعاية رياضية قد هددت مسيرة النجم البرازيلي الذي نشر المحادثات والصور المتبادلة بينه وتريندادي.
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