أميركا خارج بطولة العالم بكرة السلة!

متابعة بتجـــــــــــرد: في مباراة مجنونة، فازت فرنسا على أميركا بنتيجة 89-79 في المباراة ربع النهائية من بطولة العالم بكرة السلة المقامة في الصين.
وتألق لاعب إرتكاز منتخب فرنسا روبرت غوبر بتسجيله 21 نقطة و 16 متابعة لتصنع فرنسا التاريخ وتضع أميركا خارج المنافسة.
وستواجه فرنسا المنتخب الأرجنتيني الفائز على صربيا يوم الجمعة المقبل.
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