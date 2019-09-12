أميركا خارج بطولة العالم بكرة السلة!

متابعة بتجـــــــــــرد: في مباراة مجنونة، فازت فرنسا على أميركا بنتيجة 89-79 في المباراة ربع النهائية من بطولة العالم بكرة السلة المقامة في الصين.

وتألق لاعب إرتكاز منتخب فرنسا روبرت غوبر بتسجيله 21 نقطة و 16 متابعة لتصنع فرنسا التاريخ وتضع أميركا خارج المنافسة.

وستواجه فرنسا المنتخب الأرجنتيني الفائز على صربيا يوم الجمعة المقبل.