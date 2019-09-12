بعد غيبوبة دامت 6 سنوات.. مايكل شوماخر يستعيد وعيه

متابعة بتجــــــــــرد: ذكرت صحيفة Le Parisien الفرنسية أنّ نجم الفورمولا 1 الألماني مايكل شوماخير بدأ يستعيد وعيه وذلك بعد نقله إلى إحدى مستشفيات باريس لتلقي علاجاً يعتمد على الخلايا الجذعية، يوم الإثنين الفائت.

وأدخل بطل الفورمولا 1 سبع مرّات إلى مستشفى جورج بومبيدو في باريس في ظلّ حراسة أمنيّة مشدّدة. وقالت ممرّضة للصحيفة الفرنسية: “إنّه تحت رعايتي وأستطيع أن أؤكّد لكم أنّه استعاد وعيه”.

وأشارت الصحيفة إلى أن العلاج الذي تلقاه شوماخر اعتمد على نقل خلايا جذعية إلى جسمه تساعد في تقليص الالتهابات.

يُذكر أنّ مايكل شوماخر (50 عاماً) دخل في غيبوبة بعد تعرّضه لحادثٍ خطيرٍ أثناء التزلّج في جبال الألب الفرنسية في عام 2013 نتج عنه إصابة بالغة في الدماغ.