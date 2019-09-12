- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
متابعة بتجـــــــــرد: تألقت النجمة اللبنانية نانسي عجرم في جلسة تصوير جديدة تصدّرت بها غلاف مجلة “لها” لهذا الأسبوع.
وتألقت نانسي في الصور بإطلالة مُبهرة، من حيث الفستان المميّز بتصميمه الصيفي وتسريحة شعرها البسيطة، فبدت كعادتها بكامل جمالها وأنوثتها في لقطات أكثر من رائعة.
شاركت نانسي عجرم الجمهور عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي بصورة الغلاف وكتبت بتعليقها عليها: “غلاف مجلة لها لهذا الأسبوع”.
ونالت الصور إعجاب جمهور نانسي عجرم، حيث تلقت آلاف التعليقات التي أثنى من خلالها محبوها على إطلالتها الفاتنة.
على صعيد آخر، تواصل نانسي عجرم العمل على ألبومها الجديد، وأعلنت منذ أيام أنها ستطلق أوّل أغنية منه في الفترة القريبة المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر نانسي عجرم في أحدث جلسة تصوير: جمال وبساطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.