خطوبة تامر عاشور وملكة جمال الكون

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - احتفل المطرب المصري تامر عاشور بخطبته على دارين حلمي ملكة جمال الكون للسياحة والثقافة 2019، مساء الثلاثاء، في حفل أقيم بالعاصمة القاهرة واقتصر على العائلتين فقط، ومن المقرر إقامة حفل ضخم يحضره الأقارب والأصدقاء قبل نهاية العام الجاري.





ونشر عاشور، عبر حسابه الرسمي على أنستقرام، صورة تجمعه بخطيبته وعلق عليها بأن علاقتهما ليست قصة حب كبيرة، وأنه عرفها منذ فترة قصيرة ورأى أنها إنسانة مخلصة ومحترمة، متمنيا أن يقضيا العمر سويا.





دارين حلمي خريجة كلية الإعلام، كانت مرشحة مصر في مسابقة ملكة جمال الكون للسياحة والثقافة التي أقيمت مطلع العالم الحالي، وتتمنى أن تصبح إعلامية ناجحة وتكون سفيرة لمصر في المحافل الدولية.





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واحتفل عاشور، في أبريل/نيسان، بوصول ابنته الأولى التي أطلق عليها "أيام"، اسم ألبومه الأخير نفسه، فيما لم ينشر أخبارا عن انفصاله عن زوجته.













