وفاة الموسيقي والرسام الأمريكي دانييل جونستون

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفّي الموسيقي والرسام الأمريكي، دانييل جونستون، الأربعاء، عن 58 عاما، بحسب شقيقه ووكيل أعماله ديك.

وتميز المغني والملحّن والمؤلف والفنان التشكيلي بحسّ فريد من نوعه في التأليف والتلحين وبنظرة إلى العالم حادة وساذجة في الوقت عينه، من خلال قصص قصيرة غالبا ما تكون نهايتها مأسوية لكنها خالية من التلميحات الساخرة وأقرب منها إلى مذكّرات.

وعانى الراحل سنوات من الاضطرابات النفسية، وبعد علاجه في مستشفى للأمراض العقلية في نهاية الثمانينيات أبرم عقدا مع شركة الإنتاج الموسيقي "شيمي ديسك" التي فتحت له أبواب الشهرة العالمية.

ومن أشهر ألبوماته: "1990" و"أرتيستيك فايس" (1992) و"فان" (1994) و"ريجيكتد آنوون" (2001) و"فير يورسيلف" (2003).

وولد دانييل جونستون في 1961 بساكرامنتو في كاليفورنيا وكان يهوى منذ صغره الرسم والعزف على الجيتار والبيانو.