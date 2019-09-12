نجوم الفن في زفاف أحمد فهمي وهنا الزاهد

شهد حفل زفاف الفنانين أحمد فهمي وهنا الزاهد، في أحد الفنادق الكبرى المطلة على نيل القاهرة، مساء الأربعاء، حضور كوكبة من نجوم الفن والإعلام والرياضة في مصر، فضلا عن أفراد عائلتيهما والأقارب والأصدقاء.





واحتفل الثنائي بخطبتهما منتصف أغسطس/آب 2018، في حفل صغير أقيم بمنزل العروس واقتصر الحضور على العائلتين، وعقدا قرانهما بأحد فنادق القاهرة، الثلاثاء، بحضور عائلتهما وأصدقائهما وعدد من نجوم الفن المقربين.







ظهرت العروس بـ3 إطلالات مميزة، البداية كانت بفستان قصير دون أكمام ارتدته قبل ساعات من الحفل الرسمي، وخضعت لجلسة تصوير نشرت لقطات منها قبل الحفل.

ومع انطلاق مراسم الزفاف، أطلت هنا بفستان من تصميم سامو هجرس، أبيض اللون تميز بأنه رقيق بأكمام طويلة وذيل متوسط الطول، بدت فيه تشبه "أميرات ديزني" أو "باربي"، وقال مصمم الفستان إنه استوحى تصميمه المميز من شخصية "سندريلا".







واختتمت العروس حفلها السعيد بإطلالة ثالثة فاجأت بها الحضور؛ إذ ارتدت فستانا طويلا شفافا لونه "أوف وايت"، بدت فيه مميزة ورقيقة.



أيضا ارتدى أحمد فهمي بدلتين خلال الحفل، الأولى بدلة بيضاء، عبارة عن جاكت أبيض وبنطلون أسود وبابيون أسود، ثم فاجأ الحضور بتغيير ملابسه قبل نهاية الحفل وارتدى بدلة سوداء.







شارك الزوجان أصدقاءهما الرقص والغناء خلال حفل زفافهما، الذي حضره كوكبة من نجوم الفن، من بينهم كريم عبدالعزيز، أحمد عز، عمرو يوسف، محمد إمام، أحمد حلمي، مصطفى شعبان، يوسف الشريف وزوجته، محمود عبدالمغني.





وأيضا حضر الحفل أكرم حسني، بيومي فؤاد، مي عمر، طلعت زكريا وابنته، ماجد المصري، أشرف عبدالباقي، محمد رجب، فتحي عبدالوهاب، أحمد داود، وشباب "مسرح مصر".







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وحضر عدد من نجوم الإعلام، أبرزهم منى الشاذلي، إسعاد يونس، عمرو الليثي، فضلا عن عدد من نجوم كرة القدم.





من أبرز اللقطات التي شهدها حفل الزفاف، لحظة دخول العروسين على موسيقى الزفاف ثم رقصهما على أنغام إحدى الأغنيات الأجنبية، وبكاء والدة هنا وشقيقاتها عند تقديم الفنان مدحت صالح أغنية "بنتي".





كما رقص فهمي مع والدته على صوت أحمد جمال، بينما قدمت هنا وصلة رقص شعبي بطريقة كوميدية على نغمات أغنيتين شعبيتين.





وشارك الفنان أكرم حسني صديقه أحمد فهمي في غناء أغنيتهما الشهيرة "السأسأينا" التي قدماها سويا في مسلسلهما "ريح المدام" رمضان 2017، كما رقص بيومي فؤاد ومي عمر مع العروسين.



















