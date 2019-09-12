فيديو صادم.. ممثلان يهددان بعضهما بالذبح في حفل TV Choice Awards!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعيدًا عن بريق السّجادة الحمراء والتقاط الصّور أمام عدسات الباباراتزي، حَصَلت حادثةٌ صادمة وربما تكون الأولى من نوعها في حفل توزيع جوائز TV Choice Awards ليلة الاثنين الماضية.

بَطلا المُشاحنة المُمثلان آسان إنجي، وجايمي لوماس، إذ وصلَ الأمرُ بينهما إلى التهديد بالطّعن بالسّكين في مكان إقامة الحدث في فندق London's Hilton Park Lane Hotel الواقع في لندن.

وفي تفاصيل الحادثة التي وثّقها أحد الحاضرين عبر هاتفه الخلوي، ظهر مُمثل مُسلسل Emmerdale آسان إنجي، وهو يصرخ على ممثل مسلسل Hollyoaks جايمي لوماس، ويُهدده بالقتل والطّعن بالسّكين؛ إذ قال له: "هل تظن نفسك رجلًا مُهمًّا؟ سأقتلك وسأطعنك"، قبل أن يُهاجمه باللكمات.

وفي هذه الأثناء، أخذ المُتواجدون من المشاهير بإبعاد المُمثلين عن بعضهما البعض لفض النّزاع، فقام نجم برنامج "I'm A Celebrity" ماليك طومسون-دواير، باصطحاب جايمي وإبعاده، كما تدخّل فريق الأمن مرّتين وأبعد المُمثلين عن بعضهما البعض قبل أن يتم مُرافقة آسان إلى خارج الفندق في تمام الساعة الـ 11 من مساء يوم الاثنين، بينما بقي جايمي في الفندق حتى ساعات الصّباح الباكر.

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وعن دوافع هذا النّزاع، فيُقالُ بأنّه بسبب بعض الخلافات المالية بين جايمي لوماس وأحد أبطال مُسلسل آسان، لدرجة أنّه اضطر لمُغادرة كُلية التمثيل؛ الأمر الذي أغضب آسان ودفعه للتدخل.

أمّا عن عواقب هذه الحادثة، فقد تمّ تجريد الممثل آسان إنجي من دوره في مُسلسل "Emmerdale" بِقرارٍ من الإدارة العليا، وتمّ إنهاء عقده بشكلٍ فوري، بانتظار التحقيق في الحادثة.

ومن جانبه، أصدر الممثل المُحطّم آسان إنجي اعتذارًا رسميًا إلى جايمي وفريق مسلسل "Emmerdale" والمُشاهدين وعائلته والقائمين على حفل "TV Choice Awards".