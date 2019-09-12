أحمد خميس ومشاعل الشحي ينضمان إلى La casa de papel.. ترويج أم حقيقة؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشف الإعلامي الإماراتي أحمد خميس، زوج الإعلامية مشاعل الشحي عن خبر سار لجمهوره، حيث قال إنه انضمْ وزوجته إلى المسلسل الإسباني العالمي "La casa de papel" أو "بيت من ورق".

ووثقّ أحمد خميس هذا الخبر بمقطع فيديو جمعه بزوجته مشاعل الشحي، وكان الثنائي يرتديان البدلة الحمراء والقناع الللذان تشتهر بهما العصابة في المسلسل، ورافقتهما موسيقى المسلسل.

ودوّن أحمد خميس، تعليقًا على مقطع الفيديو فكتب قائلًا: "نُعلن انضمامنا للمسلسل الشهير (لا كاسا دي بابيل) الجزء الرابع بشخصياتنا احمد ومشاعل، الحماس ألف".

وتفاعل الجمهور مع هذا الخبر فالبعض أعرب عن سعادته وأشادوا بهذه الخطوة وقدموا التهاني والمباركات، مؤكدين أنهم في انتظارهما لرؤيتهما في المسلسل، في حين لجأ البعض الآخر إلى السخرية وأنهم لن يشاهدوا المسلسل مرة أخرى.

من جهة أخرى شارك أحمد جمهوره عبر حسابه على إنستغرام، بعدد من مقاطع الفيديو القصيرة التي جمعته بزوجته مشاعل الشحي، ولكن هذه المرة كانت من خلال خاصية "الستوري" حيث ظهرا وهما يوقعان عقود المسلسل.

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وفي وقت سابق، أعلنت النجمة اللبنانية إليسا، انضمامها إلى المسلسل بشخصية حملت اسم"بيروت" من خلال منشور لها على تويتر تضمن صورة القناع، لكنها عادت بعدها ونفت أن يكون الأمر صحيحا، وربما يكون إعلان الشيخ وخميس مجرد ترويج دعائي للمسلسل، خصوصا وأن صناع المسلسل أعلنوا انتهاء تصوير الجزء الرابع منه قبل حوالي شهر من الآن.

يذكر أن قصة مسلسل "La casa de papel"، تدور حول ثمانية من اللصوص يقومون بالسرقة، لكن لاقت هذه العصابة شهرة واسعة لدى العديد من الجماهير ويعرض على شبكة نتفليكس.