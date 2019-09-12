وفاة المخرج اللبناني سيمون أسمر بعد صراع طويل مع المرض

توفي المخرج اللبناني الكبير سيمون أسمر، منذ قليل، بعد صراع طويل مع المرض. وأعلن الإعلامي اللبناني نيشان، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث كتب: "اتصلت بي السيدة تريز البستاني وأبلغتني أن الأستاذ سيمون أسمر توفي قبل لحظات". "أسمر"، له بصمة فنية كبيرة في ذاكرة عالم الفنّ، فهو الذي صنع العصر الذهبي للفن اللبناني، ورحل عن دنيانا تاركاً إرثاً فنيًا من الأعمال المطبوعة في وجدان أجيال عديدة. Advertisements قد يهمك ايضاً: إليسا تصدم عشّاقها وتتخذ قرارًا باعتزال الغناء وتجهّز لألبومها الأخير نيشان يثير ضجة بصورة من منزل وائل كفوري

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