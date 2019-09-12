هنا الزاهد ومصطفى خاطر ضيفا أنا وبنتى على "ON E"

تحل الفنانة هنا الزاهد ومصطفى خاطر، ضيفا على الفنان شريف منير، فى برنامج أنا وبنتى المذاع على فضائية "ON E"، الذى يذاع اليوم الخميس، فى تمام الساعة الحادى عشر مساء.
ويكشفا هنا الزاهد ومصطفى خاطر للنجم شريف منير وأسماء منير عن مشوارهما الفنى وأخر أعمالهم الفنية.
البرنامج يقدمه شريف منير، وابنته أسما، ويناقش فى كل حلقة أحد الموضوعات التى تتناول الفرق بين الأجيال من خلال مجموعة من الضيوف المختلفة.
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