





اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: كشفت الفنانة لطيفة التونسية أنها تتعرض للتجسس من إحدى الفنانات. وذلك في مقابلة تلفزيونية أشارت فيها إلى أنها تُحاربها منذ 20 سنة ووصلت إلى أدق تفاصيل حياتها بالميكروسكوب (المجهر)، وتتابع يومياتها وعلاقاتها والمناسبات التي تشارك فيها، حتى وصل الأمر بها لمعاتبة البعض على الاهتمام بها.

وتوجهت لها مهددة بكشف تسجيلات صوتية دون أن تذكر اسمها، قائلة: "نحن في عصر التكنولوجيا، تأكدي أن في تسجيلات. اشتغلي على حالك وكل واحد يشتغل على حالة وبلاش أذية".

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كانت هذه تفاصيل خبر لطيفة: أتعرّض للتجسس منذ عشرين سنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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