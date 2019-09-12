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شكرا لقرائتكم خبر عن بطعم الفواكه.. ناهد السباعي فى جلسة تصوير جديدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الفنانة ناهد السباعي جلسة تصوير جديدة، عبر حسابها بموقع تبادل الصور "أنستجرام"، من تصوير المصورة الشابة جوليا هانى.
وعلقت ناهد على الصورة قائلة :" صيفنا الذي لا نهاية له .. لقد كانت تجربة مدهشة في ارتداء أزياء مستوحاة من الجو الاستوائي".
وتشارك الفنانة ناهد السباعى فى فعاليات مهرجان الجونة السينمائى المقام فى الفترة ما بين 19 وحتى 27 سبتمبر الجارى، بفيلم قصير بعنوان "هذه ليلتى" بطولة ناهد السباعى وشريف دسوقى، ومن إخراج يوسف نعمان.
الفيلم يتناول قضية التعامل مع أطفال التوحد من قبل الأهل والمجتمع، وتجسد فيه ناهد السباعى دور أم لولد مصاب بالتوحد فى رحلة عمرها يوم واحد وتواجه فيها العديد من التحديات.
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