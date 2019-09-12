شكرا لقرائتكم خبر عن صدام محتمل بين الشقيقين أحمد وكريم فهمى فى "نص السنة".. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت السينما المصرية على مدار تاريخها وجود فنانين أشقاء يعملون ممثلين، وخلال الأعمال الفنية بعضهم تواجد سوياً بنفس العمل أو تنافساً بأعمال مختلفة فى نفس الوقت، ويعد النجمين أحمد فهمى وكريم فهمى من النجوم الذين حققوا نجاحات سينمائية فى السنوات الماضية مما جعل الجمهور يطالبهم بتقديم فيلم سوياً خاصة وأنهما يعتمدان على الطابع الكوميدى ويستطيعا العمل مع بعضهما.



احمد فهمى وكريم فهمى

أعلن أحمد وكريم فهمى فى أكثر من مناسبة عن استعدادهما للعمل سوياً فى فيلم سينمائى ولكن عندما تأتى الفرصة المناسبة، إلا أن الأشهر المقبلة قد تشهد منافسة بين الشقيقين على شباك التذاكر لأول مرة وتحديداً فى موسم اجازة منتصف العام الدراسى حيث أن الثنائى يصوران فيلمين جديدين مرشحين للعرض خلال موسم نص السنة لتكون المواجهة السينمائية الأولى بينهما.

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احمد فهمى وكريم فهمى

ويصور أحمد فهمى فيلم "العارف" مع أحمد عز وإخراج أحمد علاء الديب والمرشح للعرض فى موسم اجازة منتصف العام الدراسى حيث يتبقى فيه 3 أسابيع تصوير ويتم الانتهاء من كافة مشاهده، ويشارك فى بطولته محمود حميدة، كارمن بصيبص، ركين سعد وعدد من ضيوف الشرف وتأليف محمد سيد بشير وإنتاج شركة سينرجى فيلمز.



كريم فهمى واحمد فهمى

أما كريم فهمى فيواصل تصوير فيلمه الجديد "ديدو" المرشح هو الآخر للعرض فى اجازة منتصف العام الدراسى ويشارك فى بطولته حمدى الميرغنى، أحمد فتحى، محمد ثروت، بيومى فؤاد هدى المفتى وعدد آخر من الفنانين كضيوف شرف وهو تأليف كريم فهمى وإخراج عمرو صلاح والعمل مستوى من فكرة عقلة الإصبع.