شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد ميلاد كاظم الساهر.. أسرار فى حياة القيصر عن المرأة والزواج المبكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل النجم كاظم الساهر بعيد ميلاده الـ61 اليوم الخميس، حيث ولد كاظم جبار إبراهيم الساهر السامرائى فى 12 سبتمبر1957، ومنحه الشاعر السورى نزار قبانى لقب "قيصر الأغنية العربية"، لاسيما أنه قدم العديد من قصائد قبانى الفترة الماضية، واشتهر بتقديمها على شكل أغانٍ للجمهور .

وخلال أحد اللقاءات مع الإعلامية وفاء الكيلانى، وصف "القيصر" جمال المرأة والحب الذى تتمتع به كل امرأة، وأكد على قصص الحب التى مر بها فى حياته، فضلا عن أن المرأة أفضل كائن تجلس بجانبه يجعلك تترك الحياة وما فيها من أجل نظرة من عينيها .

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وكشف القيصر رأيه فى الزواج عندما وجهت وفاء الكيلانى سؤالا هل حياة الجيش أصعب أم الزواج؟.. فرد القيصر قائلا، "على العكس.. الزواج يتضمن حياة كاملة، أولاد وحب وأزمات وحزن وفرح وخلافه، لذا أنا أفضل حياة الزواج".

وتطرق كاظم الساهر لزواجه الأول من "ابنة عمه" والتى تزوجها فى سن الـ 20 عاماً، وأكد أنه كان يحبها بشدة، ولكن الظروف أجبرتهما عن الانفصال، كما تحدث عن فوائد الزواج المبكر وأولها "الأطفال" .

ولد كاظم جبار إبراهيم الساهر السامرائي في 12 سبتمبر عام 1957وهو مغنٍ وملحن عراقى يحمل الجنسيتين الكندية والعراقية، ولحن جميع أغانيه بنفسه حتى الآن باستثناء بعض الأغانى القليلة التى استعان فيها بملحنين آخرين.