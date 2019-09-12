شكرا لقرائتكم خبر عن الشعبى يكسب..6 أغانى جديدة سينجل لنجوم الأغنية الشعبية تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد الساحة الغنائية خلال الفترة المقبلة، عدد من الأغانى الشعبية التى سيتم طرحها سينجل لعدد من المطربين الشعبيين، وفى السطور التالية يرصد ”الخليج 365” أبرز الأغاني الشعبية التي سيتم طرحها:

سعد الصغير:

يتعاون الموزع الموسيقى أشرف البرنس مع المطرب الشعبي سعد الصغير، فى أغنية "سينجل" لم يستقر على اسمها حتى الآن، من كلمات مصطفى حسن، وألحان محمد عبد المنعم، ومن المقرر طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة.

هدى والسادات :

يتعاون الشاعر الغنائى عصام شعبان مع المطربة الشعبية هدى، ومطرب المهرجانات سادات في دويتو غنائي جديد يحمل اسم "بنك الحظ"، وهى الأغنية الدعائية لفيلم جديد من بطولة هالة فاخر وأحمد بدير، من كلمات وألحان عصام شعبان، وتوزيع إسلام لوما وإسلام شيبسي، ومن المقرر أن يتم طرحها خلال الأيام المقبلة.

أحمد شيبة:

انتهى المطرب أحمد شيبة من تسجيل أغنية جديدة، وهى من كلمات عصام حجاج، وألحان تامر حجاج ،وتوزيع أشرف البرنس، كما أكد شيبة أنه يراهن على هذه الأغنية التى يعتبرها جديدة ومختلفة سواء فى الكلمات أو الألحان.

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فاطمة عيد:

سجلت المطربة الشعبية فاطمة عيد أغنية سينجل جديدة، لم تكشف عن اسمها حتى الآن لتكون مفاجأة للجمهور وقت طرحها، والأغنية من كلمات أحمد سرور، وألحان أحمد العتبانى، وتوزيع عمرو عبد الفتاح، وهندسة صوتية ماهر صلاح.

على حميدة:

يعود المطرب الشعبى على حميدة صاحب أغنية «لولاكى» الشهيرة، مرة أخرى لعالم الغناء، حيث يستعد لإطلاق أغنيته "بنت بلادى زينة"، والتى سيعيد توزيعها من كلمات عادل عمر، وألحان وتوزيع حميد الشاعرى، ويعيد توزيعها الموزع مصطفى غانم.

عادل الخضرى:

كما عاد المطرب الشعبى عادل الخضرى مرة أخرى، لإطلاق إعادة توزيع أغنيته "فين كلامك" من كلمات مسعد الكومى، وألحان محمود السويفى، وتوزيع القديم حمادة أبواليزيد، أما توزيع الجديد مع ابنه الموزع الموسيقى عمرو الخضرى، ومن المقرر أن يتم طرحها على يوتيوب والقنوات الفضائية فى الأيام المقبلة.



