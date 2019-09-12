قصة طلاقه وأزمة تغيير اسمه ونشيد العراق والخطبة المفاجئة.. حكايات كاظم الساهر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

يحتفل الفنان العراقي الكبير كاظم الساهر بعيد ميلاده الـ62، اليوم، وهو أحد أشهر الأصوات العربية، وأشهر صوت عراقي في الثلاثة عقود الأخيرة.

وُلد كاظم جبار إبراهيم الساهر السامرائي في 12 سبتمبر 1957.

بدأ كاظم حياته الفنية من خلال تعاونه مع الشاعر أسعد الغريري عام 1984، إذ أصدر كاظم في هذه الفترة أول ألبوماته بعنوان "شجرة الزيتون" ثم تعاون مع الشاعر عزيز الرسام ثم مع الشاعر المعروف كريم العراقي في مقدمة مسلسل (نادية) في أغنية "شجاها الناس" عام 1988، وبعدها صار كريم العراقي صديقه المقرب.

وكانت أولى نجاحات كاظم الساهر الفنية عام 1989 في أغنية "عبرت الشط"، بعدها سافر إلى الكويت ومن ثم بيروت التي أوحت له بأغانٍ مثل "نزلت للبحر" و"هذا اللون" و"كثر الحديث"، بينما حدثت النقلة النوعية في حياة كاظم الساهر بعد أول تعاون له مع الشاعر نزار قباني، في "إنّي خيرتك فاختاري" وثم في أغنية"زيديني عشقا" و"في مدرسة الحب".

نرصد لكم في هذا التقرير حكايات كاظم الساهر:

حكاية زواجه

تزوج الفنان كاظم الساهر، أول مرة، عندما كان في التاسعة عشر من عمره، وانتهى الزواج بالطلاق، بعد أن أنجب أبناءه وسام وعمر. ويقول كاظم عن هذه التجربة: "ربما الزواج المبكر سبب فشل زيجتي الوحيدة، تزوجت وعمري 19 عامًا، وكانت هي بنفس السن تقريبًا، لم نكن ناضجَين".

وعن سبب عدم زواجه مرة ثانية قال: "لم أجد سيدة ممن أحببتهم تمكنت من إيصال العلاقة معي لحد الزواج، وفي حفل له في واشنطن العاصمة في الولايات المتحدة في مارس 2018 أعلن خطوبته من التونسية سارة المقني".

الساهر على المسرح

هجوم نبيل شعيل عليه

في لقاء تليفزيوني قديم، قال الفنان نبيل شعيل عن كاظم الساهر إنه اتهم الكويت بمنع الحليب عن أطفال العراق، مشيرًا إلى أن كاظم لو كان يبكي على أطفال العراق، فلما لا يبيع ساعته الغالية ويشتري لهم الحليب، مشيرا إلى أن كاظم لو كان يحب العراق ما تركها وعاش بالخارج.

وتحدث شعيل خلال الحلقة عن كاظم الساهر قائلا: "كاظم يحمل الجنسية الكندية والقطرية" إلى جانب جنسيته.

حكايته مع النشيد العراقي

نشر الفنان العراقي كاظم الساهر عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" فيديو للنشيد العراقي الجديد المقترح "سلام عليك"، وعلق كاظم على الفيديو: "النشيد الوطني العراقي المقترح من كاظم الساهر؛ سلام عليك".

التعليقات على النشيد المقترح الجديد، جاءت بين مؤيد ومعرض، بعضهم قال إن النشيد الوطني القديم "موطني" أفضل من "سلام عليك"، والبعض الآخر رأى أن النشيد المقترح من كاظم جذاب ورائع.

وكان مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري في البرلمان العراقي، اقترح باعتماد اغنية الفنان كاظم الساهر "سلام عليك" نشيدًا وطنيًا للعراق، ولاقى الاقتراح موافقة من الفنان العراقي كاظم الساهر، لكنه اشترط موافقة مجلس النواب العراقي بشكل رسمي، كما اشترط الفنان كاظم ساهر تصوير الأغنية، التي من ألحانه وكلمات الشاعر العراقي أسعد الغريري، إذا زار العراق، على أن يعاد توزيعها على إيقاع الأوركسترا وأن يكون الكورال في النشيد من طلاب المدارس العراقية.

وحتى الآلآن لم يتم البت في قرار تغيير النشيد العراقي.

جدل حول النشيد العراق

النشيد المقترح

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زفاف عمر

احتفل المطرب الكبير كاظم الساهر، في شهر أغسطس الماضي، بزفاف نجله "عمر" على فتاة مغربية، وأقيم حفل الزفاف في مدينة الرباط بالمغرب، وشهد الحفل حضور عدد كبير من أهل العروسين وأصدقائهم المقربين، وقدم "القيصر" باقة من أجمل أغانيه، منها "هل عندك شك"، وقام عمر بالغناء لعروسه، واختار واحدة من أشهر أغاني والده وهي "قولي أحبك".

معجبة تسبب له في رعب

حالة من الرعب والذعر، عاشها الفنان كاظم الساهر، عندما اقتحمت إحدى معجباته المسرح خلال الحفل الذي أحياه في إسطنبول،في 15 أغسطس، وانقضت عليه من الخلف وأمسكت بعنقه، الأمر الذي أصابه بالذعر لأنه لم يشاهدها وهي تقترب من المسرح.

وكان الساهر منسجما على المسرح أثناء دخول فتاة من على يسار المسرح دون أن يلحظها كاظم لتعانقه من الخلف، الأمر الذي سبب الذعر لكاظم الذي لم يستوعب الموقف، قبل أن يأتي الأمن ليصطحب الفتاة خارج المسرح، وظل الساهر لثوان يستوعب ما حدث، قبل أن يعود للغناء مرة آخرى.

وكان كاظم الساهر يغني وهو مغمض عينيه لذا لم يتمكن من رؤية الفتاة، وظهرت السعادة جلية على الفتاة التي تغادر المسرح، بين أيادي البودي الجارد الخاص بكاظم الساهر.

أزمة لقبه

أعلن الفنان العراقي كاظم الساهر، سبب تغيير لقبه في الأوراق الرسمية، عبر تسجيل صوتي نشره على حسابه بموقع إنستجرام، وقال: "اسمي في القيد العام كاظم جبار إبراهيم السامرائي، وفي الأحوال المدنية كاظم جبار إبراهيم، وفي الخارج كاظم جبار الساهر".

وأضاف: "عدم التطابق هذا سبب مشكلة كبيرة، دون شرح كثير، لكن سنة والتعاملات الرسمية متوقفة بسبب عدم التطابق، حتى حصولي على ورقة بأن كاظم جبار إبراهيم هو كاظم جبار الساهر لم تكف، والمحامي أخبرني بضرورة إضافة الساهر، لكي يحدث التطابق".

واستطرد: "الأمر حبر على ورق، وهو إضافة الساهر، الذي معي منذ 30 عاما مع الشهرة، ولا أقصد أي إساءة، ولا أنسى من أين أتيت، وادي حجر، الموصل ولا مدينة الحرية، أنا ابن سيد جبار وابن العظيمة نورية علي، أنا كنت وسأبقى كاظم جبار إبراهيم السامرائي باللقب والروح، وأفتخر بعشيرتي وكل عشائر العراق".

وقال كاظم: "أنا ابن العراق ولي الشرف أن أتلقى منكم هذا الاهتمام، أعتذر إذا تسبب هذا الموضوع في أي ألم لأي شخص، هذا فقط حبر على ورق، أما الأصل أنا ابن وادي الرافدين".