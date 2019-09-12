"عانى من نقص الدم بسبب شقيقه وخذل والده وأجره في بوابة الحلواني".. محطات في حياة خالد النبوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

يحتفل الفنان خالد النبوي، اليوم الخميس، الموافق 12 سبتمبر، بعيد ميلاده، ويُعد من أهم فناني الوسط الفني، لذا نستعرض في السطور التالية أهم المعلومات عنه وأبرز تصريحاته:

- ولد الفنان خالد النبوي في 12 سبتمبر عام 1966 بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية، وتخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1989.

- قال: "والدي كان عايزني أبقى دكتور وأخويا مهندس وأخويا التاني طيار وأختي دكتورة كيميائية، ولكن كلنا خذلناه، واتصدم لما قررت ادخل أدبي".

- قال في إحدى لقاءاته، إن شخصية خالد النبوي، نتيجة لتعليم والده له ولشقيقاته.

- لديه 5 أشقاء وهم: "وليد وإيمان وشريف وإيناس ووائل، وهو أكبرهم.

- أول مشاركاته السينمائية كانت في فيلم "المواطن مصري" للمخرج صلاح أبو سيف.

- قدم في بداياته فيلم "المهاجر" مع يوسف شاهين عام 1994.

- حصل النبوي على جائزة أحسن ممثل من مهرجان جوهانسبرج عن فيلم "المهاجر"، كما شارك في الفيلم الأمريكي "مملكة السماء" للمخرج العالمي ريدلي سكوت في دور أحد قادة جيش صلاح الدين.

- قدم لمدة سنة ونصف برنامج "دنيا" في تلفزيون أبوظبي لمدة 5 أيام في الأسبوع.

- من أهم أفلامه "المواطن مصري، المهاجر، المصير، فتاة من إسرائيل، عمر 2000، تايه في أمريكا، ليلة عسل، زي الهوا، حسن طيارة، مملكة السماء (فيلم أمريكي)، لعبة عادلة (فيلم أمريكي)، الديلر، المسافر، إسماعيلية رايح جاى، دخان بلا نار، المواطن (فيلم أمريكي)، خطة بديلة".

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- من أبرز المسلسلات التي شارك بها حديث الصباح والمساء، وواحة الغروب، بوابة الحلوني.

- نُصب سفيرًا لبنوك الدم بالهلال الأحمر، وقال عن ذلك إنها مسؤولية، وإننا نحتاج في العام الواحد 3 ملايين كيس دم.

- عانى من مشكلة نقص الدم، لأن شقيقه كان مصابًا بمرض خطير وكان يحتاج لنقل دم لمدة 8 سنوات.

- تقاضى 1900جنيه أجرًا عن دوره في مسلسل "بوابة الحلواني".

- أعرب عن آسف لاحتلال مصر المركز الثاني عالميًا في تصنيف نسبة التحرش، لذلك أطلق حملة "مصر محدش يتحرش بيها".

- تمنى أن يهتم الممولين أو القنوات التي تعرض المسلسلات بمسلسل "مصطفى محمود" ليخرج العمل للنور، قائلًا: "يجب يكون للشخصيات العظيمة في حياتنا أعمالا فنية جيدة تتحدث عنه".

- وافق على مسلسل "واحة الغروب"، على الرغم من أن الأجر كان أقل من عمل آخر عُرض عليه، وبرر ذلك قائلًا: "لأنني كنت قرأت الرواية في السابق وأعجبت بها".

- أصيب خلال تصوير "واحة الغروب"، بكسر في العمود الفقري، إثر سقوطه من فوق الحصان.

- صور باقي مشاهده في المسلسل تحت تأثير المخدر، لكي يستطع الحركة وقال عن ذلك: "جاء في مصلحة العمل، لأن ضمن أحداث الرواية يتعرض البطل للنحافة بعض الشيء".

- قال إن لديه تحفظات كثيرة على بعض المخرجين في أثناء العمل معهم، ولكنه تعلم من الفنان القدير سعد أردش أن يطرح ما يريده من أسئلة خلال البروفات فقط، ولكن عند التصوير يقول: "حاضر يا أستاذ".

- يخوض تجربة التأليف والإخراج معا من خلال فيلم سينمائي جديد، يعكف على كتابته في الفترة الحالية، وهو عمل روائي طويل، ولم يفصح عن أكثر من ذلك.